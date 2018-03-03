Универсал Mercedes-Benz CLA получит "ночную" версию

В рамках грядущего Женевского автосалона немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz представит специальную версию своего небольшого универсала Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Mercedes-Benz Cla Shooting Brake в версии Night Edition снабдили обновленным передним бампером с мощной нижней «губой», специальными боковыми юбками и переработанным задним бампером. Спецификой «ночного» универсала стоит назвать колесные многоспицевые диски AMG размером 18 дюймов. Помимо того, специальное издание премиального универсала получило светодиодную оптику головного света и особую эмблему на передних крыльях, где начертано название модификации.В салоне особого универсала нужно отметить белую окантовку дефлекторов вентиляции, оригинальные коврики и декоративные углепластиковые акценты. На рынок уникальный автомобиль выйдет летом 2018 года.