Toyota организовала подразделение для разработки беспилотников

Японская машиностроительная компания Toyota создала исследовательский отдел TRI-AD, инженеры которого будут заниматься созданием автопилотов для будущих самоуправляемых авто. Отмечается, что подразделение создавалось в партнерстве с Aisin Seiki и Denso.

Дмитрий Павличко

Toyota строит автопилоты для машин уже несколько лет, а на сегодняшний день его инженерам удалось создать автономную систему третьего уровня. Она предусматривает, что за рулем авто должен присутствовать водитель, который может вмешаться в случае необходимости.Отдел TRI-AD призван значительно ускорить разработку компанией автопилотов с более высокими уровнями автономности, в том числе и пятый, при котором автомобиль получит возможность передвигаться по общим дорогам самостоятельно. Toyota вместе с партнерами намерены вложить в новый отдел 2 800 000 000 долларов. Персонал организованного подразделения составит около 1 000 сотрудников, а иные подробности пока держатся в секрете.