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| | Toyota организовала подразделение для разработки беспилотников

Toyota организовала подразделение для разработки беспилотников

Сегодня, 17:00
Японская машиностроительная компания Toyota создала исследовательский отдел TRI-AD, инженеры которого будут заниматься созданием автопилотов для будущих самоуправляемых авто. Отмечается, что подразделение создавалось в партнерстве с Aisin Seiki и Denso.

Toyota организовала подразделение для разработки беспилотников

 

Toyota строит автопилоты для машин уже несколько лет, а на сегодняшний день его инженерам удалось создать автономную систему третьего уровня. Она предусматривает, что за рулем авто должен присутствовать водитель, который может вмешаться в случае необходимости.

Отдел TRI-AD призван значительно ускорить разработку компанией автопилотов с более высокими уровнями автономности, в том числе и пятый, при котором автомобиль получит возможность передвигаться по общим дорогам самостоятельно. Toyota вместе с партнерами намерены вложить в новый отдел 2 800 000 000 долларов. Персонал организованного подразделения составит около 1 000 сотрудников, а иные подробности пока держатся в секрете.
Дмитрий Павличко
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