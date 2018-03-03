Глава Subaru покинет свой пост после скандала

Несмотря на уход с поста президента Subaru, Есинага останется на должности главного исполнительного директора Subaru. Также он будет председателем в совете директоров компании.
На посту президента Subaru Есинаге сменит Томоми Накамура, который в настоящее время руководит североамериканским представительством Subaru. Помимо всего, 31 марта текущего года в фирме должный произойти изменения кадров среди топ-менеджеров. Вице-президент отдела продаж Казуо Хосея возглавит Tokyo Subaru Inc. Своих должностей лишатся генеральный и старший директоры двух конструкторских отделов машиностроителя.
Раньше обозреватели специализированных порталов сообщали о разразившемся скандале в Subaru. Subaru подозревали в том, что испытанием машин занимались работники с недостаточной для этого квалификацией. Из-за этого был произведен отзыв для для осуществления проверок 395 000 машин. Вероятно, такая смена кадров произошла из-за скандала.