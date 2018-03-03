Глава Subaru покинет свой пост после скандала

Японская автомобилестроительная компания Subaru в обозримом будущем сменит президента, так как нынешний руководитель Ясуюки Есинага уходит со своей вакансии после годового собрания, запланированного на июнь 2018 года. Об этом сообщают представители автопроизводителя.

Дмитрий Павличко

Несмотря на уход с поста президента Subaru, Есинага останется на должности главного исполнительного директора Subaru. Также он будет председателем в совете директоров компании.На посту президента Subaru Есинаге сменит Томоми Накамура, который в настоящее время руководит североамериканским представительством Subaru. Помимо всего, 31 марта текущего года в фирме должный произойти изменения кадров среди топ-менеджеров. Вице-президент отдела продаж Казуо Хосея возглавит Tokyo Subaru Inc. Своих должностей лишатся генеральный и старший директоры двух конструкторских отделов машиностроителя.Раньше обозреватели специализированных порталов сообщали о разразившемся скандале в Subaru. Subaru подозревали в том, что испытанием машин занимались работники с недостаточной для этого квалификацией. Из-за этого был произведен отзыв для для осуществления проверок 395 000 машин. Вероятно, такая смена кадров произошла из-за скандала.