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| | В России становится всё популярнее варварски воровать колеса LADA Vesta SW Cross

В России становится всё популярнее варварски воровать колеса LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 13:36
Количество краж колес новой LADA Vesta SW Cross в России варварским способом продолжает расти. Только в Саратове уже дважды с внедорожного универсала снимали колеса значительно повредив кузов автомобиля.

В России становится всё популярнее варварски воровать колеса LADA Vesta SW Cross

 

В России варварский способ колес внедорожника LADA Vesta SW Cross становится всё популярнее. Злоумышленники делают крупный вырез в крыле автомобиля, чтобы изъять колеса. Вначале воры отключают сигнализацию, добравшись до аккумулятора через отверстие, а затем спокойно снимают колеса, воспользовавшись домкратом. Чаще всего злоумышленников интересуют именно диски колес, но и покрышки воры обычно не оставляют.

В России становится всё популярнее варварски воровать колеса LADA Vesta SW Cross

 

 

Варварский способ кражи колес становится популярным, так как не требует особых затрат. А новое оригинально колесо из легкосплавных металлов на 17” от LADA Vesta SW Cross обойдется клиентам в 7,5 тысяч рублей. При этом полный комплект из четырех колес будет стоить всего 30 тысяч рублей.
Татьяна Рязанская
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