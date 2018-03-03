В МВД назвали самые популярные способы автоугонов

Представители МВД России рассказали о наиболее распространенных в настоящее время методах угона. Злоумышленники обычно прибегают к более грубым способам, но и не брезгуют более современными технологиями.

Дмитрий Павличко

На первой позиции по популярности числится механические взломы. Используя разные механические устройства, преступники взламывают замки зажигания. Также создаются дубликаты, так как у отечественных машин все замки подобны друг другу. Далее стоит выделить такой старый метод, как разбить стекло или обменять ключи на подставные при продаже авто.Все более востребованными становятся хакерское проникновение в системы безопасности и бортовой компьютер. Для такого метода устройства производят имитацию работы радиосигнала пульта сигнализации, а взлом компьютера даст возможность отключить сигнализацию внутри, работая на далеком расстоянии.Довольно часто можно заметить случаи взлома иммобилайзера. Помимо того, возможно записать данные смарт-ключа либо ключа зажигания, имеющегося у злоумышленника, на систему машины. С этой целтью похитители применяют особое ПО. Для автоугонов используют глушители и магниты, благодаря которым