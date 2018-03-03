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| | Fiat выпустит вседорожную версию хэтчбэка Argo

Fiat выпустит вседорожную версию хэтчбэка Argo

Сегодня, 17:49
Инженеры итальянской машиностроительной компании Fiat выпустит вседорожную модификацию своего хэтчбэка Fiat Argo. Новинка выйдет на рынок Южной Америки, а о выходе на другие рынки данных пока нет.

Fiat выпустит вседорожную версию хэтчбэка Argo

 

Решение автомобилестроителя создать кроссовую версию хэтчбэка Fiat Argo объясняется стремлением повысить уровень своих продаж в Южной Америке. В этом регионе внедорожные модели пользуются достаточно высокой востребованностью.

В настоящее время Fiat не раскрывает подробности о вседорожном 5-дверном хэтчбэке Fiat Argo. Помимо того, тайной являются и сроки выхода моделей.

Стандартный вариант исполнения хэтчбэка предлагается в Бразилии с агрегатом с отдачей 72 лошадиные силы. Еще бразильцы могут купить авто, под капотом которого разместятся 1,3- и 1,8-литровые моторы с производительностью 109 и 139 л.с. За авто придется отдать от 47 790 реалов.
Дмитрий Павличко
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