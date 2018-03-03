KIA покажет новый универсал Ceed Sportswagon в Женеве

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA официально объявила о мировом дебюте своего нового универсала KIA Ceed Sportswagon. Практичное авто продемонстрируют на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери 6 марта 2018 года.

В сети недавно показали рендеры, созданные независимыми дизайнерами. Официальные изображения новинки пока держатся в секрете. Сообщается, что передняя и большая часть боковины кузова универсала будут подобны тому, что можно заметить в хэтчбэке. А вот задняя половина авто подверглась разительным изменениям.Отмечается, что новый универсал снабдят модернизированной подвеской, влияющей на увеличение грузоподъемности. Скорее всего, новинка получит те же моторы, что и хэтчбэк. Они функционируют в тандеме с механической трансмиссией и автоматической КПП с двойным сцеплением.

Дмитрий Павличко

Также появилась информация, что в линейке нового KIA Ceed, помимо хэтчбэка и универсала, появятся и другие авто, которые покажут к концу 2018 года. Еще должна выйти «заряженная» модификация KIA Ceed GT.