Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | KIA покажет новый универсал Ceed Sportswagon в Женеве

KIA покажет новый универсал Ceed Sportswagon в Женеве

Сегодня, 05:35
Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA официально объявила о мировом дебюте своего нового универсала KIA Ceed Sportswagon. Практичное авто продемонстрируют на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери 6 марта 2018 года.

KIA покажет новый универсал Ceed Sportswagon в Женеве

 

В сети недавно показали рендеры, созданные независимыми дизайнерами. Официальные изображения новинки пока держатся в секрете. Сообщается, что передняя и большая часть боковины кузова универсала будут подобны тому, что можно заметить в хэтчбэке. А вот задняя половина авто подверглась разительным изменениям.

Отмечается, что новый универсал снабдят модернизированной подвеской, влияющей на увеличение грузоподъемности. Скорее всего, новинка получит те же моторы, что и хэтчбэк. Они функционируют в тандеме с механической трансмиссией и автоматической КПП с двойным сцеплением.

KIA покажет новый универсал Ceed Sportswagon в Женеве

 

Также появилась информация, что в линейке нового KIA Ceed, помимо хэтчбэка и универсала, появятся и другие авто, которые покажут к концу 2018 года. Еще должна выйти «заряженная» модификация KIA Ceed GT.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве
Хэтчбек KIA Ceed нового поколения дебютирует в Женеве

Южнокорейская компания KIA опубликовала первые рендеры нового поколения хэтчбека KIA Ceed, который теперь лишился апострофа в названии. Отмечается, что дизайн

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon
Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

Южнокорейские машиностроители продолжают разработку универсала KIA Cee`d Sportswagon нового поколения. На это указывают снимки, сделанные фотошпионами.

В сети появились рендеры нового универсала KIA Rio SportsWagon
В сети появились рендеры нового универсала KIA Rio SportsWagon

На сегодняшний день в России универсалы, относящиеся к B-классу, представлены моделями LADA Kalina, LADA Largus и LADA Vesta. Аналитики одного из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости