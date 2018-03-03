Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy начали собирать в Калуге

В Калуге на конвейер отправились французские коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Оба транспортных средства будут доступны в России с кузовами длиной 4,95 и 5,3 метра. Точная дата появления новинок в продаже пока не озвучивается.

Силовая линейка фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, собираемых в Калуге, будет представлена дизельными моторами объемом 1,6 и 2.0 литра. Их производительность равна 90 и 150 л.с. соответственно. Оба агрегата на выбор комплектуются пяти- и шестискоростными механическими трансмиссиями. Силовая линейка фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, собираемых в Калуге, будет представлена дизельными моторами объемом 1,6 и 2.0 литра. Их производительность равна 90 и 150 л.с. соответственно. Оба агрегата на выбор комплектуются пяти- и шестискоростными механическими трансмиссиями.

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy получили металлическую перегородку между кабиной и грузовым отделением. Также машины оснащены кольцами на полу, позволяющими фиксировать груз, сдвижными боковыми и задними распашными дверями, усиленной подвеской, защитой картера мотора, системой предпускового подогрева и аккумулятором повышенной емкости. Кроме того, автомобили будут оборудованы штатными противотуманными огнями, передними креслами с подогревом, кондиционером, парктроником, а также лючком в пассажирском сидении для перевозки длинномерного груза. Стоимость обоих фургонов составит от 1 469 900 рублей.

Иван Головин