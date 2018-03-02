McLaren 720S и Tesla Model 3 встретились в дрэговом поединке

На страницах американских автомобильных изданий появился необычный видеоролик, на котором можно увидеть дрэговое состязание между McLaren 720S и новым электрокаром Tesla Model 3. Вполне очевидно, что британский суперкар не оставил шансов американскому электрокару.

Васисуалий Мурчалов

Справедливости ради стоит отметить, что полностью электрический Tesla Model S в версии P100D стал настоящей звездой американских дрэговых гонок, оставляя позади даже могучие маслкары, «заточенные» под гонки по прямой. Также стоит отметить, что Tesla Model 3 позиционируется разработчиками как бюджетный электрокар, поэтому гонка с производительным суперкаром McLaren 720S изначально имела предсказуемый финал.Американский Tesla Model 3 при измерении мощности мотора на специальном динамометре показал отметку в пиковые 340 лошадиных сил. Что касается McLaren 720S, то данная модель в аналогичном тесте показала 710 «лошадок».В начале гонки Tesla Model 3 на секунду вырвался вперед, но позже McLaren 720S всё же оказался впереди. Отмечается, что американский «зеленый» седан Tesla Model 3 прошёл расстояние в четверть мили (примерно 400 метров) за 13,58 секунды, в то время как показатель флагманского McLaren составил 9,92 секунды.