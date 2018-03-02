Страховщики сообщают о росте числа инсценировок угонов

Страховые компании, специализирующиеся на ОСАГО, снова рассказывают о своем бизнесе, который терпит убытки. В этот раз страховщики сообщают о возрастании количества постоянных автомобильных угонов.

Дмитрий Павличко

В соответствии с данными статистики 2017 года, чаще всего инсценировки автоугонов организовывают обладатели автомобилей премиум-класса. В большинстве случаев это авто, приобретенные по договору лизинга. Аферисты покупают машины посредством лизинга, страхуют их, отвозят в азиатские страны, где их продают, а в РФ они потом сообщают об их похищении.Лидируют в подобных инсценировках похищений Lexus, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Jeep, Land Rover и Cadillac Escalade. Раньше правоохранители рассказывали о том, что в прошлом году в России украли 22 000 автомобилей, еще 21 000 авто угнали без корыстных мотивов.