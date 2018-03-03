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| | Эксперты рассказали, за счет чего будет расти авторынок в 2018 году

Эксперты рассказали, за счет чего будет расти авторынок в 2018 году

Сегодня, 04:00
В прошлом месяце в Москве прошел форум автобизнеса «ForAuto 2018». На мероприятии побывали специалисты дистрибьюторов и дилерских холдингов, которые высказали свое мнение о будущем отечественного рынка транспорта.

 

Эксперты рассказали, за счет чего будет расти авторынок в 2018 году

 

Эксперт Виталий Павловский, представляющий ГК «АвтоСпецЦентр», заявил, что авторынок России в 2018 году вырастет на 10-12%, но, «скорее, от безысходности». По словам специалиста, экономика в стране не идет на улучшение, но можно надеяться на стабильность после выборов. Граждане будут покупать транспорт не из-за того, что у них увеличится достаток, а потому, что имеющиеся у них машины изнашиваются. Также уверенность в росте рынка обусловлена планами производителей увеличить объемы выпуска автомобилей.
 
Эксперт Геннадий Павлов, «Чери Автомобили Рус», также считает, что авторынок России вырастет в 2018 году, но поосторожничал с цифрами, заявив о «плюсе» не боле чем в 5%. Специалист отметил, что в РФ сокращается господдержка, за счет которой, в некотором смысле, продажи транспорта росли в стране.
 
Эксперт Михаил Семенихин, «Volkswagen Коммерческие автомобили», утверждает, что продажи LCV до 6 тонн в России в 2018 году вырастут примерно на 10%. В его компании поддерживают сокращение господдержки в стране. По словам специалиста, это позволяет участникам рынка работать в более рыночных условиях, «слезть с дотационной иглы государства».

Иван Головин
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