В сети обнародовали перечень дорогих авто на 2018 год

Министерство промышленности и торговли России обнародовало в сети новейший перечень легковых машин по средневзвешенной цене от 3 000 000 рублей. Данный список предназначается для начисления транспортной пошлины за 2018 год.

Дмитрий Павличко

Следует напомнить, что транспортный сбор на авто, которые стоят больше 3 000 000 рублей, чиновники рассчитывают при учете повышающих индексов. Перечень дорогих автомобилей каждый год не позже 1 марта появляется на официальном портале Минпроторга.В список для 2018 года вошли 1 126 авто. Сообщается, что в прошлогоднем перечне фигурировали 909 транспортных средств. Стоит обратить внимание, что с 1 января текущего года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, в соответствии с которыми транспортный сбор по машине стоимостью от 3 000 000 до 5 000 000 рублей и возрастом до 3 лет рассчитывается по коэффициенту 1:1.