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| | В России отзывают 110 автомобилей Volkswagen разных моделей

В России отзывают 110 автомобилей Volkswagen разных моделей

Сегодня, 17:00
Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen решил отозвать 110 своих автомобилей в РФ. Под сервисную кампанию попадают дизельные Volkswagen Touran, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat и Volkswagen Sharan, реализованные в 2011 году.

 

В России отзывают 110 автомобилей Volkswagen разных моделей

 

Согласно заявлению Росстандарта, причиной сервисной кампании немецкого автоконцерна выступает перекос либо надлом возвратной пружины, стартер которой находится долгое время во включенной позиции. В итоге может возникнуть нагрев элемента, который приведет к возгоранию.

На всех авто, попавших под отзыв,  в СТО при необходимости конструкторы произведут замену втягивающего реле стартера. Все ремонтные работы произведутся за счет автопроизводителя.

В конце 2017 года Volkswagen отзывал 137 пикапов Volkswagen Amarok, проданных в минувшем году. Причиной отзыва считается возможная неисправность в гидравлической системе.
Дмитрий Павличко
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