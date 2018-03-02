В России отзывают 110 автомобилей Volkswagen разных моделей

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen решил отозвать 110 своих автомобилей в РФ. Под сервисную кампанию попадают дизельные Volkswagen Touran, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat и Volkswagen Sharan, реализованные в 2011 году.

Дмитрий Павличко

Согласно заявлению Росстандарта, причиной сервисной кампании немецкого автоконцерна выступает перекос либо надлом возвратной пружины, стартер которой находится долгое время во включенной позиции. В итоге может возникнуть нагрев элемента, который приведет к возгоранию.На всех авто, попавших под отзыв, в СТО при необходимости конструкторы произведут замену втягивающего реле стартера. Все ремонтные работы произведутся за счет автопроизводителя.В конце 2017 года Volkswagen отзывал 137 пикапов Volkswagen Amarok, проданных в минувшем году. Причиной отзыва считается возможная неисправность в гидравлической системе.