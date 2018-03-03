«Группа ГАЗ» начала продажи микроавтобусов «Газель Next» на Филиппинах

В Филиппины отправились отечественные микроавтобусы «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline». Продажами этим машин на азиатском рынке занимается компания Gazelle Motors Corp., входящая в состав ГК Eastern Petroleum. Об этом проинформировал пресс-центр «Группы ГАЗ».

На рынке Филиппин микроавтобусы «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline» будут предлагаться с дизельным агрегатом Cummins ISF 2,8. Их реализацией, а также послепродажным обслуживанием будут заниматься пять дилерских центров Gazelle Motors Corp. Также фирма располагает 35 партнерскими точками по всей стране. В них также будет осуществляться техобслуживание российских микроавтобусов.

Автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline» хороши тем, что могут служить базой для машин разнообразного назначения. Так, они могут выступить в роли городского пассажирского транспорта или автобуса для перевозки людей с ограниченными возможностями. Также их можно использоваться как школьный или представительский автобус, либо шаттл для аэропорта.

«Группа ГАЗ» и Eastern Petroleum пришли к соглашению о сотрудничестве в прошлом году. В Филиппинах проводится госпрограмма по обновлению общественного транспорта, и в ее рамках в страну поставляются российские микроавтобусы «Газель Next». За счет этого филиппинцы получат более 150 новых маршрутов для автобусов и улучшат экологическую обстановку.

Иван Головин