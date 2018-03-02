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| | Jaguar представил первый электрический кроссовер I-Pace

Jaguar представил первый электрический кроссовер I-Pace

Сегодня, 14:21
Британский премиальный бренд Jaguar, входящий в состав компании Jaguar Land Rover, рассекретил внешность и технические характеристики нового полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Отмечается, что новинка станет доступна и российским автолюбителям уже осенью нынешнего года.

Jaguar представил первый электрический кроссовер I-Pace

 

Новый Jaguar I-Pace в плане габаритных размеров оказался несколько меньше существующего Jaguar F-Pace, который оснащается двигателем внутреннего сгорания. «Зеленая» новинка имеет 4 682 мм длины, ширина и высота достигают 2 011 и 1 565 мм соответственно, а колесная база растянулась до 2 990 мм. Новинка оснащается адаптивной подвеской Adaptive Dynamics, а в качестве опции доступно пневматическое шасси.

Что касается технических характеристик, то новый Jaguar I-Pace приводится в движение двумя электромоторами, которые расположены на обеих колесных осях. Суммарная отдача установки составляет 400 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составляет 200 км/ч, а разогнаться до первой сотни возможно за 4,8 секунды.

Jaguar представил первый электрический кроссовер I-Pace

 

Запас хода кроссовера Jaguar I-Pace составляет 480 километров, а зарядить аккумулятор при помощи стандартной бытовой розетки можно за 10 часов. При использовании экспресс-устройства время зарядки уменьшается до 40 минут.
Васисуалий Мурчалов
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