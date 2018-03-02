M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

Подразделение M Performance подготовило пакет официальных доработок для кроссоверов BMW X2, X3 и X4. Производитель утверждает, что модификации представляют собой спортивный дизайн моделей.

Пакет доработок от M Performance включает в себя черные молдинги с шильдиками подразделения. Все три кроссовера X2, X3 и X4 смогут получить наружные зеркала заднего вида из карбона. Отмечается, что особенностью дополнений стали несколько слоев углеродного волокна.

Также для кроссоверов BMW X2, X3 и X4 предложены проекторы на светодиодах, которые включаются при открывании дверей. В интерьере появились коврики из велюрового бархата M Performance под кожу с декоративными швами контрастного цвета.

Татьяна Рязанская

В качестве дополнения в пакетах модификаций для кроссоверов BMW X2, X3 и X4 предусмотрена обивка салона алькантарой, кожей, а также рулевое колесо из карбона M Performance. На этом карбоновые элементы дополнений не заканчиваются, так как в салоне можно разместить еще ряд дополнений.