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| | M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

Сегодня, 14:44
Подразделение M Performance подготовило пакет официальных доработок для кроссоверов BMW X2, X3 и X4. Производитель утверждает, что модификации представляют собой спортивный дизайн моделей.

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

Пакет доработок от M Performance включает в себя черные молдинги с шильдиками подразделения. Все три кроссовера X2, X3 и X4 смогут получить наружные зеркала заднего вида из карбона. Отмечается, что особенностью дополнений стали несколько слоев углеродного волокна.

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

Также для кроссоверов BMW X2, X3 и X4 предложены проекторы на светодиодах, которые включаются при открывании дверей. В интерьере появились коврики из велюрового бархата M Performance под кожу с декоративными швами контрастного цвета.

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

M Performance подготовило пакет улучшений для кроссоверов BMW X2, X3 и X4

 

В качестве дополнения в пакетах модификаций для кроссоверов BMW X2, X3 и X4 предусмотрена обивка салона алькантарой, кожей, а также рулевое колесо из карбона M Performance. На этом карбоновые элементы дополнений не заканчиваются, так как в салоне можно разместить еще ряд дополнений.
Татьяна Рязанская
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