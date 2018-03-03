Американец создал вездеход-амфибию для путешествия в Париж

Автомобильная компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которая работает под руководством кинопродюсера Джеймса Гликенхауса, намерена совершить трансконтинентальное путешествие из Нью-Йорка в Париж на вездеходе-амфибии. Ожидается, что маршрут путешественников будет пролегать через Пекин, Санкт-Петербург и Москву.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным американских изданий, компания Scuderia Cameron Glickenhaus собирается преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Парижем на внедорожнике, концепт которого был представлен в январе нынешнего года. Стоит напомнить, что двухдверная версия амфибии получила название Steve, в честь гонщика и актёра Стива Маккуина, а версия с тремя дверями носит имя Expedition.По замыслу Джеймса Гликенхауса, путешествие начнется в 2020 году с площади Таймс-сквер, Нью-Йорк. Далее автомобиль двинется к Берингову проливу, который будет пересечен при помощи специальной воздушной подушки. Далее модель двинется по магистрали «Колыма» и прибудет в Пекин, Санкт-Петербург и Москву. Конечной точкой путешествия станет Париж.Напомним, что внедорожник-амфибия от Scuderia Cameron Glickenhaus оснащается бензиновым мотором V8 американского производства, а также автоматической трансмиссией. Дорожный просвет составляет 394 мм.