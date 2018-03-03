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| | Новый Mercedes-AMG E63 S получил экстремальный тюнинг от Brabus

Новый Mercedes-AMG E63 S получил экстремальный тюнинг от Brabus

Сегодня, 00:00
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Brabus представили результаты своей работы над «заряженным» седаном Mercedes-AMG E63 S. Отмечается, что и без того производительная новинка получила внушительную отдачу в 789 лошадиных сил, что позволило увеличить максимальную скорость движения до 300 километров в час.

Новый Mercedes-AMG E63 S получил экстремальный тюнинг от Brabus

 

Уже 6 марта нынешнего года в рамках международного автосалона в Женеве состоится публичная премьера нового автомобиля от тюнинг-ателье Brabus. Отмечается, что «придворные» тюнеры решили показать ещё более производительный премиальный седан Mercedes-AMG E63 S, который уже носит дополнения от подразделения AMG.

Тюнеры отметили, что их целью было превратить Mercedes-AMG E63 S в настоящий суперкар. Сообщается, что 4,0-литровый битурбированный мотор новинки получил пересмотренную систему турбонаддува, что позволило увеличить отдачу с 603 до 789 лошадиных сил, что говорит о приросте в 186 «лошадок». Кроме того, модель получила дополнительные 100 Нм крутящего момента.

Новый Mercedes-AMG E63 S получил экстремальный тюнинг от Brabus

 

Новый Mercedes-AMG E63 S получил экстремальный тюнинг от Brabus

 

Что касается динамических характеристик, то новый Mercedes-AMG E63 S от Brabus способен разогнаться до первой «сотни» за 3,0 секунды, что на 0,4 секунды быстрее, чем модель в заводском исполнении. Максимальная скорость увеличена до 300 км/ч.
Васисуалий Мурчалов
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