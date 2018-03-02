Продажи Ford в России в феврале выросли в 1,5 раза

Спрос на автомобили американской марки Ford в России по итогам февраля текущего года вырос в 1,5 раза в годовом сравнении. Жители страны за отчетный месяц приобрели 4 434 машины бренда. Данная информация озвучена пресс-центром предприятия Ford Sollers.

В пресс-релизе говорится, что почти все модели Ford, предлагаемые в России, в феврале нынешнего года имели положительный тренд продаж. При этом два предложения повысили свой спрос более чем на 100% в годовом сравнении.

Марка Ford добилась положительной динамики продаж в России за счет сбалансированной ценовой политики с конкурентоспособными ценниками. Кроме того, бренд активно продвигает в стране модели сегментов SUV и LCV, популярность которых растет в РФ. Также на продажах положительно сказываются разнообразные спецпредложения.

Самой востребованной моделью Ford в России по итогам февраля стал кроссовер Ford Kuga, разошедшийся тиражом 1 277 экземпляров. Спрос на машину вырос в 1,68 раза. Второе место занимает Ford Focus. Его продажи выросли в годовом сравнении в 2,1 раза с результатом в 1 270 реализованных автомобилей. Перечисленные модели заняли 57% продаж марки по итогам отчетного месяца.

Самым динамичным ростом продаж в России в феврале среди моделей марки Ford может похвастаться вседорожник Explorer. Он разошелся тиражом в 317 единиц, а спрос на него вырос в 2,4 раза. Также россияне купили в прошлом месяце 729 экземпляров Transit, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Иван Головин