Бытует мнение, что машины высшего класса долго служат своим владельцам, и редко ломаются. На деле же все обстоит несколько иначе: эксперты установили, что в России премиальные автомобили попадают на вторичный рынок раньше масс-маркета. Специалисты основывают свои выводы на анализе данных сайта Авто.ру.

Выяснилось, что в России владельцы автомобилей марок Jaguar, Porsche и Mercedes чаще остальных отказываются от своих машин, и отправляют их на вторичный рынок. Статистика гласит, что такие транспортные средства зачастую «живут» у своего первого покупателя до четырех лет, после чего отправляются в перепродажу. Примерно такая же ситуация в стране наблюдается с китайскими Lifan, FAW и Geely.

Дольше всего у владельцев держатся автомобили ИЖ. Они попадают на вторичный рынок в среднем через 12 лет и 8 месяцев после покупки. Второе место досталось ГАЗ (12 лет). На третьей позиции оказался Chrysler (7 лет и 4 месяца). Схожие показатели в России имеют Dodge, ТаГАЗ, ЗАЗ и Vortex.

В целом, зачастую автомобили меняют в России владельцев через 4-5 лет после покупки. Среди таких машин в стране часто присутствуют модели марок LADA, Toyota и Volkswagen, Mazda, Nissan.

Иван Головин