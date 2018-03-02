Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

Производитель и фотошпионы показали «зеленый» кроссовер Mercedes-Benz EQC в камуфляже, поэтому полного представления о внешности вседорожника пока нет. Машина испытывалась в зимних условиях на льдах замерзшего озера в Швеции, где и попалась автомобильным папарацци. Также вседорожник отправится на проверки в Южную Европу и США. Всего планируется 500 тестов для транспортного средства.
Силовая установка кроссовера Mercedes-Benz EQC состоит из двух электродвигателей. О ее мощности производитель пока не говорит, однако известно, что первую «сотню» автомобиль набирает менее чем за 5 секунд. Запас хода машины составит 500 километров. Вседорожник построен на платформе EVA, основанной на высокопрочной стали и алюминии.