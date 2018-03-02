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| | Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

Сегодня, 16:12
Компания Mercedes-Benz показала в интернете первое фото серийного «зеленого» кроссовера EQC. Кроме того, снимки вседорожника продемонстрировали автомобильные папарацци в издании motor1.

 

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

 

Производитель и фотошпионы показали «зеленый» кроссовер Mercedes-Benz EQC в камуфляже, поэтому полного представления о внешности вседорожника пока нет. Машина испытывалась в зимних условиях на льдах замерзшего озера в Швеции, где и попалась автомобильным папарацци. Также вседорожник отправится на проверки в Южную Европу и США. Всего планируется 500 тестов для транспортного средства.
 
Новинка станет первым серийным электрокаром немецкого автогиганта. В продаже кроссовер появится в течение следующего года, и претендует на конкуренцию с моделями Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
 
Руководство Mercedes-Benz планирует выпускать «зеленый» кроссовер EQC на мощностях своего американского предприятия в Алабаме. Для этого завод будет модернизирован, на что производитель потратит около миллиарда долларов. В данное время на этом объекте выпускаются модели GLE, GLE Coupe, и GLS.
 

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

 

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

 

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

 

Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

 

Силовая установка кроссовера Mercedes-Benz EQC состоит из двух электродвигателей. О ее мощности производитель пока не говорит, однако известно, что первую «сотню» автомобиль набирает менее чем за 5 секунд. Запас хода машины составит 500 километров. Вседорожник построен на платформе EVA, основанной на высокопрочной стали и алюминии.

Иван Головин
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