Mercedes представил первое фото «зелёного» кроссовера EQC

Компания Mercedes-Benz показала в интернете первое фото серийного «зеленого» кроссовера EQC. Кроме того, снимки вседорожника продемонстрировали автомобильные папарацци в издании motor1.

Производитель и фотошпионы показали «зеленый» кроссовер Mercedes-Benz EQC в камуфляже, поэтому полного представления о внешности вседорожника пока нет. Машина испытывалась в зимних условиях на льдах замерзшего озера в Швеции, где и попалась автомобильным папарацци. Также вседорожник отправится на проверки в Южную Европу и США. Всего планируется 500 тестов для транспортного средства. Производитель и фотошпионы показали «зеленый» кроссовер Mercedes-Benz EQC в камуфляже, поэтому полного представления о внешности вседорожника пока нет. Машина испытывалась в зимних условиях на льдах замерзшего озера в Швеции, где и попалась автомобильным папарацци. Также вседорожник отправится на проверки в Южную Европу и США. Всего планируется 500 тестов для транспортного средства.

Новинка станет первым серийным электрокаром немецкого автогиганта. В продаже кроссовер появится в течение следующего года, и претендует на конкуренцию с моделями Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Руководство Mercedes-Benz планирует выпускать «зеленый» кроссовер EQC на мощностях своего американского предприятия в Алабаме. Для этого завод будет модернизирован, на что производитель потратит около миллиарда долларов. В данное время на этом объекте выпускаются модели GLE, GLE Coupe, и GLS.

Силовая установка кроссовера Mercedes-Benz EQC состоит из двух электродвигателей. О ее мощности производитель пока не говорит, однако известно, что первую «сотню» автомобиль набирает менее чем за 5 секунд. Запас хода машины составит 500 километров. Вседорожник построен на платформе EVA, основанной на высокопрочной стали и алюминии. Силовая установка кроссовера Mercedes-Benz EQC состоит из двух электродвигателей. О ее мощности производитель пока не говорит, однако известно, что первую «сотню» автомобиль набирает менее чем за 5 секунд. Запас хода машины составит 500 километров. Вседорожник построен на платформе EVA, основанной на высокопрочной стали и алюминии.

Иван Головин