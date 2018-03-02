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| | Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

Сегодня, 16:20
В Детройте состоялась официальная презентация пикапа нового поколения GMC Sierra. Модель стала более эксклюзивной за счет грузовой платформы из углеволокна, а также многоцветного проекционного дисплея.

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

GMC Sierra в кузове пикап представляет собой дорогую версию Chevrolet Silverado. В этот раз модель вышла позднее бюджетного варианта на 2 месяца. Новое поколение получило значительные доработки: конструкция стала более легкой за счет новых материалов (двери, капот и дверца багажника сделаны из алюминия). В результате новый GMC Sierra стал легче на 163 кг, а если выбрать вариант с композитной платформой, то авто потеряет еще 28 кг.

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

В списке оснащения нового пикапа GMC Sierra появилось светодиодное исполнение фар, диски колес 22”, система мультимедиа 8” и навигации, камера заднего вида, системы опознания пешеходов и автоматического торможения. Комплектация пикапа GMC Sierra Denali получила адаптивную подвеску, которая способна подстраиваться под условия дороги каждые 2 миллисекунды.

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

 

Моторная линейка пикапа GMC Sierra представлена бензиновыми двигателями объемом 6,2 и 5,3 литра, а также дизельным V6 объемом 3 литра. Для бензиновых двигателей предусмотрена система Dynamic Fuel Management, она способна отключать 1-7 цилиндров в зависимости от нагрузок.
Татьяна Рязанская
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