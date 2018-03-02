Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

В Детройте состоялась официальная презентация пикапа нового поколения GMC Sierra. Модель стала более эксклюзивной за счет грузовой платформы из углеволокна, а также многоцветного проекционного дисплея.

GMC Sierra в кузове пикап представляет собой дорогую версию Chevrolet Silverado. В этот раз модель вышла позднее бюджетного варианта на 2 месяца. Новое поколение получило значительные доработки: конструкция стала более легкой за счет новых материалов (двери, капот и дверца багажника сделаны из алюминия). В результате новый GMC Sierra стал легче на 163 кг, а если выбрать вариант с композитной платформой, то авто потеряет еще 28 кг.

В списке оснащения нового пикапа GMC Sierra появилось светодиодное исполнение фар, диски колес 22”, система мультимедиа 8” и навигации, камера заднего вида, системы опознания пешеходов и автоматического торможения. Комплектация пикапа GMC Sierra Denali получила адаптивную подвеску, которая способна подстраиваться под условия дороги каждые 2 миллисекунды.

Татьяна Рязанская

Моторная линейка пикапа GMC Sierra представлена бензиновыми двигателями объемом 6,2 и 5,3 литра, а также дизельным V6 объемом 3 литра. Для бензиновых двигателей предусмотрена система Dynamic Fuel Management, она способна отключать 1-7 цилиндров в зависимости от нагрузок.