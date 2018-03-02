«АвтоВАЗ» удвоил скидки на покупку LADA Granta и LADA Kalina

Российская компания «АвтоВАЗ» продлевает действие скидок на свои автомобили, которые участвуют в программе обновления автопарка и доступны в рамках Trade-In. Отмечается, что в программе теперь участвует высокий хэтчбек LADA XRay, но максимальную выгоду можно получить при покупке соплатформенных моделей LADA Kalina и LADA Granta.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания «АвтоВАЗ» продлила действие программы обновления автопарка, в рамках которой можно сдать старый автомобиль по схеме Trade-In и получить скидку на покупку новой модели. Сообщается, что приобретая новый высокий хэтчбек LADA XRay российские автолюбители могут рассчитывать на скидку на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.Помимо этого, покупатели новых LADA Kalina и LADA Granta при участии в программе Trade-In получат удвоенную скидку. Так, выгода при покупке данных моделей может составить до 40 000 рублей.Отмечается, что таким образом новый седан LADA Granta можно приобрести по минимальной цене в 399 990 рублей, а LADA Kalina в кузове хэтчбек обойдётся клиентам в 450 600 рублей. Разработчики отметили, что скидки должны снизить количество автомобилей на складах дилеров. Примечательно, что сегодня LADA Granta является самым продаваемым автомобилем на рынке РФ.