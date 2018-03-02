Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, в сотрудничестве с американским журналом Vanity Fair разработал пять эксклюзивных седанов Genesis G90, которые отличаются высоким уровнен роскоши. Отмечается, что автомобили будут использованы в качестве транспорта для голливудских звёзд на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».

Согласно данным американских автомобильных изданий, линейка уникальных седанов Genesis G90 для премии «Оскар» будет состоять из пяти моделей, которые существенно отличаются друг от друга в плане дизайна салона и кузова. Кроме того, каждая модель получит уникальное имя.Первый Genesis G90 получил название «Прикосновение чувственности», а его уникальной особенностью станет двухцветный кузов, окрашенный в матово-коричневый и серебристый колеры. Салон модели будет отделан кожей Nappa песочного цвета. Вторая модель именуется «Звёздная пыль» и получает темно-серый кузов и интерьер из чёрного бархата.

Васисуалий Мурчалов

Новый Genesis G90 в версии «Изумрудный сон» окрашен в зеленый и коричневый цвета, а салон получит отделку из зеленой кожи. Особенностью версии «Правитель» станет сочетание кирпичного и серого цветов при красном салоне, а седан «Изысканная недосказанность» выделяется тёмно-синим кузовом и отделкой салона черной кожей Nappa. Базовый Genesis G90 для рынка РФ оценен в 4 475 000 рублей.