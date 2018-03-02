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| | Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

Сегодня, 04:00
Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, в сотрудничестве с американским журналом Vanity Fair разработал пять эксклюзивных седанов Genesis G90, которые отличаются высоким уровнен роскоши. Отмечается, что автомобили будут использованы в качестве транспорта для голливудских звёзд на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».

Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, линейка уникальных седанов Genesis G90 для премии «Оскар» будет состоять из пяти моделей, которые существенно отличаются друг от друга в плане дизайна салона и кузова. Кроме того, каждая модель получит уникальное имя.

Первый Genesis G90 получил название «Прикосновение чувственности», а его уникальной особенностью станет двухцветный кузов, окрашенный в матово-коричневый и серебристый колеры. Салон модели будет отделан кожей Nappa песочного цвета. Вторая модель именуется «Звёздная пыль» и получает темно-серый кузов и интерьер из чёрного бархата.

Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

 

Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

 

Новый Genesis G90 в версии «Изумрудный сон» окрашен в зеленый и коричневый цвета, а салон получит отделку из зеленой кожи. Особенностью версии «Правитель» станет сочетание кирпичного и серого цветов при красном салоне, а седан «Изысканная недосказанность» выделяется тёмно-синим кузовом и отделкой салона черной кожей Nappa. Базовый Genesis G90 для рынка РФ оценен в 4 475 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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