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| | Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»

Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»

Вчера, 20:00
Итальянское кузовное ателье Pininfarina в сотрудничестве с китайской технологической компанией HKG разработало новый 800-сильный электрокар HK GT в кузове купе, который оснащается огромными крыльями типа «крылья чайки». Отмечается, что дебют модели состоится на автосалоне в Женеве 6 марта 2018 года.

Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»

 

Компании Pininfarina и Hybrid Kinetic Group (HKG) разработали новое полностью электрическое купе HK GT, концепт которого будет показан европейцам на автосалоне в Женеве, Швейцария. Судя по опубликованному тизерному снимку, новый HK GT представляет собой люксовый электрокар класса Gran Tourer, который оснащается огромными вертикальными дверями типа «крылья чайки».

Что касается технических характеристик, то новый HK GT приводится в движение двумя полностью электрическими моторами, которые суммарно способны генерировать 800 лошадиных сил. Разработчики уверяют, что при такой внушительной отдаче запас хода новинки составит 1 000 километров. Разгон до первых 100 км/ч займет всего 2,9 секунды.

Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»

 

Другой особенностью HK GT от Pininfarina станет наличие микротурбогенератора, который сможет генерировать дополнительную энергию для аккумулятора. Примечательно, что Hybrid Kinetic Group планирует наладить производство модели к 2020 году.
Васисуалий Мурчалов
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