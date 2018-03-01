Внедорожник с треугольными гусеницами заметили в Воронеже

На одной из дорог Воронежа местный автомобилист обратил внимание на внедорожник с необычным тюнингом: традиционные колёса у машины были заменены на треугольные гусеничные конструкции. Многие сочли такой автомобиль идеальным для российской зимы.

Воронежских водителей по-настоящему удивил внедорожник на гусеничном ходу, один из них сфотографировал нестандартную машину, чтобы опубликовать снимок в интернете. Пользователи соцсетей также заинтересовались подобным решением, отметив, что траки прекрасно подходят для российских дорог. При этом особенно актуальны гусеницы именно в зимний период, когда сильные снегопады затрудняют движение.

Отметим, в настоящее время несколько компаний выпускают гусеницы, которые без особого труда можно установить вместо колёс. Правда, подобные комплекты далеко не всем по карману, например, гусеницы от Mattracks обойдутся по меньшей мере в 15 000 долларов. Не исключено, что аналогичную услугу по более доступной цене могут предложить народные умельцы.

Яна Васильева