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| | В Женеве дебютирует гибридный суперкар от Sin Cars

В Женеве дебютирует гибридный суперкар от Sin Cars

Вчера, 19:05
Британские разработчики из небольшой компании Sin Cars в рамках автосалона в Женеве планируют представить новый гибридный суперкар Sin R1 550, который оснащается бензиновым мотором от Chevrolet Corvette. Отмечается, что стоимость модели составит 219 900 евро, что эквивалентно 15 200 000 рублей по актуальному курсу.

В Женеве дебютирует гибридный суперкар от Sin Cars

 

Согласно данным европейских порталов, новый суперкар Sin R1 550 на передней колесной оси имеет полностью электрический двигатель, который способен генерировать 121 лошадиную силу. За приведение в движение задней колесной оси отвечает 6,2-литровый атмосферный двигатель V8 от General Motors, который знаком по американским суперкарам Chevrolet Corvette.

Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 570 лошадиных сил, но клиентам, которые хотят получит ещё большую производительность, предложен аналогичный бензиновый мотор от General Motors, но с системой турбонаддува. При этом отдача увеличивается до 800 лошадиных сил.

Разработчики отметили, что блок литий-ионных батарей позволяет новому Sin R1 550 на одной электрической тяге преодолеть 60 километров при скорости не более 100 км/ч. Максимальная скорость движения новинки составляет 350 километров в час, а разгон до сотни займет 3,5 секунды. Продажи новинки начнутся в 2018 году.
Васисуалий Мурчалов
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