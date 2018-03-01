Volkswagen рассекретил дизайн нового Touareg на видео

Немецкий автоконцерн Volkswagen распространил видеотизер третьей генерации Touareg. На видео большую часть кузова внедорожника по-прежнему скрывает камуфляжная плёнка, открытыми остались только часть оптики и двери.

В начале февраля компания публиковала скетч нового Volkswagen Touareg, который позволил рассмотреть некоторые детали внешнего вида грядущего автомобиля. Стоит отметить, что в 2017 году папарацци запечатлели новый внедорожник без камуфляжа в ходе съёмок официального промо-ролика.

В основу автомобиля ляжет модульная платформа MLB Evo, на которой построили также Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. При этом масса новинки снизилась на 200 килограммов. В силовую гамму нового Volkswagen Touareg вошли 2,0- и 3,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом

Кроме того, автомобиль оснастили полноуправляемым шасси и пневматической подвеской. Отмечается, что в салоне модели разместился крупнейший дисплей мультимедийного центра в своём классе, а также цифровая приборная панель.

Публичная презентация модели состоится в конце марта в рамках автовыставки в Пекине. Третье поколение Touareg появится в российских дилерских центрах Volkswagen будущим летом, до этого в страну приедет ещё одна новинка немецкого бренда – кроссовер Teramont.

Яна Васильева