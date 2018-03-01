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| | В Женеве дебютирует новый родстер Abarth с карбоновым верхом

В Женеве дебютирует новый родстер Abarth с карбоновым верхом

Сегодня, 16:05
Подразделение Abarth, принадлежащее итальянскому бренду Fiat, в рамках автосалона в Женеве, который откроется уже через неделю, презентует новую версию стильного родстера Abarth 124 GT. Новинка, выполненная на основе Fiat 124 Spider, получила карбоновую крышу, что позволило несколько снизить массу автомобиля.

В Женеве дебютирует новый родстер Abarth с карбоновым верхом

 

Согласно данным итальянских разработчиков, новый Abarth 124 GT, который покажут гостям автосалона в Женеве уже шестого марта, от стандартного Fiat 124 Spider прежде всего отличается кастомной крышей, которая изготовлена из углеродного волокна. Использование данного материала позволило снизить массу складного верха до 16 килограммов.

Разработчики отметили, что такое новшество является новым не только для Fiat, но и для Abarth. Кроме того, новый Abarth 124 GT получил улучшенную шумоизоляцию, а также заднее стекло с обогревом.

В Женеве дебютирует новый родстер Abarth с карбоновым верхом

 

Новый Abarth 124 GT в плане внешности примечателен особым металлическим колером кузова, а также эксклюзивными колесными дисками OZ размерностью в 17 дюймов. В качестве опции заказчики модели смогут оснастить родстер карбоновым спойлером, а также более широкими боковыми юбками. Под капотом Abarth 124 GT скрывается 1,4-литровый 170-сильный турбомотор, способный разогнать родстер до 100 км/ч за 6,8 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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