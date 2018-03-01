В Женеве дебютирует новый родстер Abarth с карбоновым верхом

Подразделение Abarth, принадлежащее итальянскому бренду Fiat, в рамках автосалона в Женеве, который откроется уже через неделю, презентует новую версию стильного родстера Abarth 124 GT. Новинка, выполненная на основе Fiat 124 Spider, получила карбоновую крышу, что позволило несколько снизить массу автомобиля.

Согласно данным итальянских разработчиков, новый Abarth 124 GT, который покажут гостям автосалона в Женеве уже шестого марта, от стандартного Fiat 124 Spider прежде всего отличается кастомной крышей, которая изготовлена из углеродного волокна. Использование данного материала позволило снизить массу складного верха до 16 килограммов.Разработчики отметили, что такое новшество является новым не только для Fiat, но и для Abarth. Кроме того, новый Abarth 124 GT получил улучшенную шумоизоляцию, а также заднее стекло с обогревом.

Васисуалий Мурчалов

Новый Abarth 124 GT в плане внешности примечателен особым металлическим колером кузова, а также эксклюзивными колесными дисками OZ размерностью в 17 дюймов. В качестве опции заказчики модели смогут оснастить родстер карбоновым спойлером, а также более широкими боковыми юбками. Под капотом Abarth 124 GT скрывается 1,4-литровый 170-сильный турбомотор, способный разогнать родстер до 100 км/ч за 6,8 секунды.