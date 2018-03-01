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| | Опубликован первый тизер нового седана KIA Quoris

Опубликован первый тизер нового седана KIA Quoris

Вчера, 22:00
Южнокорейская компания KIA на своей официальной странице на видеохостинге YouTube опубликовала первое тизерное видео нового поколения семейного седана KIA K900, который на российском автомобильном рынке реализуется под именем KIA Quoris. Отмечается, что публичная премьера модели состоится на автосалоне в Нью-Йорке в апреле нынешнего года.

Опубликован первый тизер нового седана KIA Quoris

 

Компания KIA опубликовала новый тизер следующего поколения седана KIA Quoris, который будет представлен публике уже в следующем месяце. Разработчики отметили, что дебют модели на глобальном автомобильном рынке состоится до конца 2018 года. Примечательно, что на этот раз дизайн модели разрабатывался совместно с американским офисом KIA.

Отмечается, что разработчики из KIA делают особый упор на автомобильный рынок Соединенных Штатов, где полноразмерные седаны пока не так сильно уступают кроссоверам. Наряду с этим актуальный KIA Quoris показывает не лучшие результаты продаж, реализовавшись в 2017 году всего 2 524 раза.
На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках KIA Quoris, но не исключено, что модель получит моторную линейку от премиального седана Genesis G90. Нынешняя генерация модели оснащается моторами мощностью от 200 до 425 лошадиных сил. В России седан можно приобрести минимум за 2 800 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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