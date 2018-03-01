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| | Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

Сегодня, 15:35
Российский офис Volkswagen сообщил, что приём заказов на новый флагманский внедорожник Teramont стартует 12 марта текущего года, однако цены пока не раскрываются. На авторынке России модели предстоит конкурировать с Toyota Highlander и Ford Explorer. 

 

Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

 

Полноприводный Volkswagen Teramont предложат в четырёх вариантах исполнения. Уже в «базе» автомобиль получит светодиодные фары, семь посадочных мест, климат-контроль на три зоны, интерфейс App-Connect и мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным экраном. Более дорогие версии смогут похвастаться также цифровой приборной панелью Active Info Display с дисплеем на 12,3 дюйма.

Благодаря функции 4Motion Active Control водитель может менять режим движения при различных дорожных условиях. Всего предусмотрено четыре режима: Onroad для обычных дорог, Snow для езды по снегу, внедорожный Offroad, а также пользовательский Custom Offroad. Любопытно, что в случае с Onroad есть возможность выбрать ещё четыре варианта настройки: Normal, Sport, Comfort и Individual.

Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

 

Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

 

 

Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

 

Для России новый Teramont был сертифицирован с 280-сильным атмосферным двигателем V6 объёмом 3,6 литра и с 4-цилиндровым 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 220 лошадиных сил. В обоих случаях предусмотрена 8-скоростная автоматическая коробка передач.
Яна Васильева
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