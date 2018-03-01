Volkswagen откроет прием заказов на новый Teramont в России 12 марта

Российский офис Volkswagen сообщил, что приём заказов на новый флагманский внедорожник Teramont стартует 12 марта текущего года, однако цены пока не раскрываются. На авторынке России модели предстоит конкурировать с Toyota Highlander и Ford Explorer.

Полноприводный Volkswagen Teramont предложат в четырёх вариантах исполнения. Уже в «базе» автомобиль получит светодиодные фары, семь посадочных мест, климат-контроль на три зоны, интерфейс App-Connect и мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным экраном. Более дорогие версии смогут похвастаться также цифровой приборной панелью Active Info Display с дисплеем на 12,3 дюйма.Благодаря функции 4Motion Active Control водитель может менять режим движения при различных дорожных условиях. Всего предусмотрено четыре режима: Onroad для обычных дорог, Snow для езды по снегу, внедорожный Offroad, а также пользовательский Custom Offroad. Любопытно, что в случае с Onroad есть возможность выбрать ещё четыре варианта настройки: Normal, Sport, Comfort и Individual.

Яна Васильева

Для России новый Teramont был сертифицирован с 280-сильным атмосферным двигателем V6 объёмом 3,6 литра и с 4-цилиндровым 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 220 лошадиных сил. В обоих случаях предусмотрена 8-скоростная автоматическая коробка передач.