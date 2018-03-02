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| | Geely готовит для России целый ряд новинок на 2018 год

Geely готовит для России целый ряд новинок на 2018 год

Сегодня, 03:00
Не так давно на автомобильном рынке России дебютировал новый полноразмерный кроссовер Geely Atlas, а китайские разработчики пообещали предложить россиянам ещё больше интересных новинок. Отмечается, что россиянам не предложат модели, которые были показаны на международном автосалоне в Москве в 2016 году.

Geely готовит для России целый ряд новинок на 2018 год

 

Стоит напомнить, что в 2016 году на международном автосалоне в Москве компания Geely показала множество любопытных новинок, а в местные СМИ «просочились» слухи о том, что модели будут выведены на рынок РФ. Среди новинок были производительные седаны Geely Emgrand GL и Geely Emgrand GT, хэтчбек Emgrand GS, новый Emgrand X7, а также кроссовый хэтчбек Geely Emgrand Cross и концепт Geely NL3, который является прототипом серийного Atlas.

По словам Андрея Левина, главы российского офиса компании Lifan, ни одна из этих новинок не доберется до витрин дилерских центров России. Вместе с тем топ-менеджер отметил, что дилерская сеть готовится получить обновлённую линейку Emgrand, а также другие модели, отлично показавшие себя в КНР.

Уточняется, что до конца нынешнего года в Россию прибудет рестайлинговый Geely Emgrand 7, который в Китае реализуется в более современной версии. Топ-менеджер отметил, что пока задачей Geely является вывод своих моделей на конкурентоспособный уровень в сравнении с европейскими авто.
Васисуалий Мурчалов
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