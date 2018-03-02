В Воронеже замечен автомобиль «Охотников за привидениями»

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети «ВКонтакте» появился снимок необычного автомобиля «Волга». Примечательно, что на кузове автомобиля нашёл место логотип команды борцов с призраками из фантастического фильма «Охотники за привидениями».

Васисуалий Мурчалов

На страницах городских изданий и сообществ в социальных сетях Воронежа появились снимки необычного автомобиля, который был замечен на стоянке одного из продовольственных складов. Кузов модели примечателен наличием наклейки с логотипом американской франшизы Ghost Busters (Охотники за приведениями), которая была популярна с Соединенных Штатах в конце 1980-х годов.Пользователи социальных сетей заметили, что на автомобиле «Волга» есть номерные знаки Липецкой области, в результате чего владельца уникального автомобиля в комментариях прозвали «залётный охотник».Вместе с тем другие пользователи отметили, что в Воронеже довольно часто можно заметить автомобили с номерными знаками других регионов, но при этом раньше никто не приезжал охотиться за местными приведениями. Стоит напомнить, что ранее воронежцы приняли машину для вырывания траншей за постапокалиптический грузовик.