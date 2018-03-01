В МВД России назвали количество угнанных авто в 2017 году

Помимо этого, 20 834 кражи авто были переквалифицированы как владение авто без цели хищения, согласно статье 166 УК России. В МВД отмечают, что Ненецкий АО, Калмыкия и Чечня меньше всего пострадали от рук злоумышленников, а то время как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область понесли больше всего потерь.
Стоит отметить, что при этом в прошлом году количество краж авто сократилось на 10%. В 2016 году было угнано 25 886 машин, а еще было случаев 22 437 владения без цели хищения. Специалисты отмечают, что самой популярной моделью у угонщиков является LADA. Причиной являются старые модели, которые легко поддаются взлому, однако злоумышленники не обходят стороной и новые машины.