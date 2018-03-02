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| | KIA начинает продажи нового фастбека Stinger в России

KIA начинает продажи нового фастбека Stinger в России

Сегодня, 06:00

С сегодняшнего дня в России стартуют официальные продажи нового KIA Stinger, который предлагается в шести комплектациях, а также в версии GT Line. Цены на фастбек варьируются от 1 899 900 до 3 229 900 рублей.

 

KIA начинает продажи нового фастбека Stinger в России

 

Моторная гамма российской версии KIA Stinger включает два бензиновых агрегата с непосредственным впрыском топлива: 2,0-литровый турбомотор T-GDI с четырьмя цилиндрами и 6-цилиндровый битурбированный 3.3 V6 T-GDI. Первый двигатель развивает 247 лошадиных сил, а его дефорсированный вариант – 197.

 

Вторым 370-сильным агрегатом оснащается самая динамичная модификация KIA Stinger GT, которая способна ускоряться до первой «сотни» за 4,9 секунды. Все варианты исполнения фастбека оборудовали 8-скоростной АКПП.

Уже в «базе» Stinger получил круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, камеру заднего вида, функцию мониторинга давления в шинах, систему курсовой устойчивости, помощника при старте на подъёме и многое другое.

«Заряженная» модификация GT отличается наличием адаптивных фар головного света, отделки салона кожей Nappa, увеличенных тормозов Brembo, регулируемой подвески, а также опции быстрого старта Launch Control.


Яна Васильева
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