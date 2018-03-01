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| | Дженсон Баттон поможет Honda Civic Type R установить новые рекорды

Дженсон Баттон поможет Honda Civic Type R установить новые рекорды

Сегодня, 03:00

Компания Honda внесла Дженсона Баттона в перечень автогонщиков, которые попытаются добиться рекордных результатов при прохождении кругов автодромов Европы среди переднеприводных авто. Для этих целей будет использоваться «горячий» хэтчбек Civic Type R свежей генерации.

Дженсон Баттон поможет Honda Civic Type R установить новые рекорды

 

К настоящему моменту японская компания назвала всего три гоночных трека, на которых будут устанавливаться рекорды: британский Сильверстоун, португальский Эшториле и бельгийский Спа-Франкоршам. Остальные трассы планируется огласить позднее.

 

Помимо Дженсона Баттона, чемпиона Формулы-1 2009 года, в программе примут участие пилот чемпионата Super GT Бертран Багетт, а также гонщики серии WTCR Тьягу Монтейро и Эстебан Герьери.

Такую же программу Honda запускала два года назад. Предыдущее поколение Civic Type R установило рекорды среди переднеприводных машин на пяти европейских треках: Сильверстоуне, Монце, Эшториле, Спа-Франкоршам и Хангароринге.

Отметим, что данный хот-хэтч уже стал самой быстрой моделью с передним приводом на Нюрбургринге с показателем 7 минут 43,8 секунды. Автомобиль оснащается 320-сильным турбодвигателем объёмом 2,0 литра и 6-диапазонной «механикой».


Яна Васильева
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