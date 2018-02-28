Mercedes-Benz привезёт в Женеву самую мощную версию пикапа X-Class

Пикап Mercedes-Benz X-Class дебютировал ещё в июне 2017 года, однако презентация его флагманской версии с 6-цилиндровым «дизелем» пройдёт только теперь. Так, новый X-Class 350d 4Matic покажут публике в рамках Женевского автосалона, который стартует уже 6 марта.

Модификация Mercedes-Benz X350d 4Matic окажется не только самой мощной в семействе, но и самой дорогой. Такой автомобиль оснащается 3,0-литровым дизельным турбомотором V6, способным развивать 258 лошадиных сил при крутящем моменте 550 Нм. Стоит отметить, что данный силовой агрегат является собственной разработкой Mercedes-Benz, тогда как «младшие» версии пикапа укомплектовали двигателем от Nissan. Модификация Mercedes-Benz X350d 4Matic окажется не только самой мощной в семействе, но и самой дорогой. Такой автомобиль оснащается 3,0-литровым дизельным турбомотором V6, способным развивать 258 лошадиных сил при крутящем моменте 550 Нм. Стоит отметить, что данный силовой агрегат является собственной разработкой Mercedes-Benz, тогда как «младшие» версии пикапа укомплектовали двигателем от Nissan.

Для грузовика не так важны динамические характеристики, но X350d есть, чем похвастаться. На разгон до 100 км/ч пикапу нужно всего 7,9 секунды, максимальная скорость достигает 205 км/ч. В роли трансмиссии выступает 7-скоростная АКПП, а система привода на все колёса 4Matic передаёт на заднюю ось 60% тяги.

Кроме того, водитель сможет выбирать один из трёх предустановленных режимов в зависимости от дорожного покрытия. Клиренс нового Mercedes-Benz X350d 4Matic равен 222 мм, а глубина брода, который способен преодолеть автомобиль, достигает 0,6 метра. В Европе данную версию начнут продавать в середине 2018 года по цене от 53 360 евро. Кроме того, водитель сможет выбирать один из трёх предустановленных режимов в зависимости от дорожного покрытия. Клиренс нового Mercedes-Benz X350d 4Matic равен 222 мм, а глубина брода, который способен преодолеть автомобиль, достигает 0,6 метра. В Европе данную версию начнут продавать в середине 2018 года по цене от 53 360 евро.

Яна Васильева