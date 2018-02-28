Mercedes-Benz привезёт в Женеву самую мощную версию пикапа X-Class

Модификация Mercedes-Benz X350d 4Matic окажется не только самой мощной в семействе, но и самой дорогой. Такой автомобиль оснащается 3,0-литровым дизельным турбомотором V6, способным развивать 258 лошадиных сил при крутящем моменте 550 Нм. Стоит отметить, что данный силовой агрегат является собственной разработкой Mercedes-Benz, тогда как «младшие» версии пикапа укомплектовали двигателем от Nissan.
Кроме того, водитель сможет выбирать один из трёх предустановленных режимов в зависимости от дорожного покрытия. Клиренс нового Mercedes-Benz X350d 4Matic равен 222 мм, а глубина брода, который способен преодолеть автомобиль, достигает 0,6 метра. В Европе данную версию начнут продавать в середине 2018 года по цене от 53 360 евро.