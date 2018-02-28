В Воронеже замечен «монстромобиль Безумного Макса»

На страницах одного из городских сообществ Воронежа в социальной сети «ВКонтакте» появились свежие фото необычного автомобиля, который, по мнению горожан, может легко справиться с условиями зомби-апокалипсиса. Отмечается, что машина была замечена в одном из дворов в районе Шилово неподалёку от строящегося жилого массива.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, которая была сделана в Воронеже. На снимке можно заметить необычную машину, которая у многих комментаторов ассоциируется с вездеходом, который отлично подойдёт главному герою фантастических фильмов «Безумный Макс». Кроме того, по мнению горожан, на такой машине можно комфортно передвигаться в условиях зомби-апокалипсиса.На самом деле такое активное обсуждение вызвал всего лишь быстроходная траншейная машина, более известная по аббревиатуре БТМ. Отмечается, что такая машина, которая была создана в СССР ещё в 1970-х годах, способна эффективно рыть траншеи даже в глинистой и замерзшей почве. Модель базируется на тяжелом артиллерийском тягаче АТ-Т.

Васисуалий Мурчалов

Максимальная скорость движения «монстромобиля» составляет всего 36 километров в час, но при этом под капотом скрывается мотор мощностью в 415 лошадиных сил. Масса модели составляет 27 500 килограммов.