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| | Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать в трёх странах мира

Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать в трёх странах мира

Сегодня, 18:00

Начиная с 2018-2019 годов с конвейеров начнут сходить седан и лимузин проекта «Кортеж», а к 2020 году модельную линейку дополнят минивэн и внедорожник представительского класса. Примечательно, что такие автомобили будут предлагаться не только на российском рынке, но и за его пределами.

Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать в трёх странах мира

 

Официально проект называется «Единая модульная платформа», однако в СМИ его окрестили «Кортеж». При этом на рынке данные автомобили, как ожидается, будут предлагаться под маркой Aurus. Официальная презентация автомобилей и бренда состоится в конце марта. Приём предзаказов начнётся осенью текущего года, а к началу 2019 года стартуют «живые» продажи.

 

Помимо России, модели представительского класса будут продаваться в Китае, Индии и ОАЭ. Ранее также была озвучена примерная стоимость автомобилей, которая составит около 6 000 000-7 000 000 рублей, точные ценники раскроют ближе к запуску продаж.

Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать в трёх странах мира

 

Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать в трёх странах мира

 

Отмечается, что машины проекта «Кортеж» окажутся доступнее конкурентов в лице Rolls-Royce, Mercedes-Benz и других «люксовых» брендов. Совместное предприятие компанииSollers и НАМИ изучит спрос и оценит реакцию потребителей, после чего определит окончательные цены на российские модели.

 


Яна Васильева
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