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| | Составлен рейтинг самых популярных авто по сегментам в России

Составлен рейтинг самых популярных авто по сегментам в России

Сегодня, 16:25
Эксперты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали январские продажи новых автомобилей в РФ и выяснили, модели какого сегмента в начале года стали самыми востребованными. Не удивительно, что лидерство вновь досталось внедорожникам и кроссоверам.

Составлен рейтинг самых популярных авто по сегментам в России

 

Согласно данным исследования, в январе нынешнего года на долю сегмента SUV пришлось 43,2% от всего автомобильного рынка России, что соответствует 41 600 автомобилям. Примечательно, что продажи внедорожников и кроссоверов выросли на 37,6% в годовом сравнении. Лидирует в своем сегменте кроссовер Hyundai Creta с 3 833 проданными моделями (+49,4%), а в «тройку лидеров смогли попасть KIA Sportage (3 067 ед., +96%) и Renault Duster (2 510 ед., +35,8%).

На втором месте рейтинга расположились модели B-сегмента, на долю которых пришлось 38,7% от всего январского рынка РФ. В количественном выражении данный показатель соответствует 37 200 автомобилям при росте спроса на 26,4%. Лидером в данном случае является российский LADA Vesta (6 690 ед., +63,8%), за которым следуют KIA Rio (6 582 ед., +15,6%) и LADA Granta (5 315 ед., +14,9%).

На третьем месте расположились модели сегмента C, которые в январе смогли занять лишь 7,2% российского авторынка, что соответствует 7 000 единиц. Лидерами здесь стали KIA Cee’d (1 910 ед.), Skoda Octavia (1 387 ед.,) и Nissan Almera (912 ед.).
Васисуалий Мурчалов
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