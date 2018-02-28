Будущее наступило: Ford тестирует робомобили для курьерской доставки

Американский автогигант Ford протестирует на загруженных улицах Майами робомобили для курьерской доставки. Беспилотные машины займутся развозкой различных посылок. Данная информация озвучена сайтом Bloomberg.

Разработчики компании Ford оборудуют робомобили таким образом, чтобы они могли осуществлять доставку грузов без участия человека. В машинах будет сделан специальный отсек с посылкой. Когда она подъедет к указанному месту, клиенту останется лишь забрать ожидаемый груз путем выполнения простых манипуляций. После этого машина отправится к другим пользователям, либо на склад за очередным заказом.

Ford далеко не первая компания, которая начала работать над беспилотной курьерской доставкой, но американцы очередной раз подтвердили необходимость такого сервиса. И если ранее такими проектами хотели заниматься только стартапы, то теперь до них добрались настоящие машиностроительные гиганты.

Все начиналось с того, что компании вроде Starship Technologies, Apple, Google, Nuro и другие, начали предлагать небольшие беспилотные машины, способные осуществлять курьерскую доставку. В прошлом г оду к работе над таким транспортом подключились другие крупные организации. Так, Ocado показала пункт выдачи посылок на колесах. Далее общественности представили прототип беспилотного передвижного магазина E-Palette от Toyota. По словам японцев, такие машины появятся в развитых странах в 2020-х года. А компания Ford намерена вывести свои робомобили на коммерческие рейсы в 2021 году.

Иван Головин