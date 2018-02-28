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| | Будущее наступило: Ford тестирует робомобили для курьерской доставки

Будущее наступило: Ford тестирует робомобили для курьерской доставки

Вчера, 19:30
Американский автогигант Ford протестирует на загруженных улицах Майами робомобили для курьерской доставки. Беспилотные машины займутся развозкой различных посылок. Данная информация озвучена сайтом Bloomberg.

 

Будущее наступило: Ford тестирует робомобили для курьерской доставки

 

Разработчики компании Ford оборудуют робомобили таким образом, чтобы они могли осуществлять доставку грузов без участия человека. В машинах будет сделан специальный отсек с посылкой. Когда она подъедет к указанному месту, клиенту останется лишь забрать ожидаемый груз путем выполнения простых манипуляций. После этого машина отправится к другим пользователям, либо на склад за очередным заказом.
 
Ford далеко не первая компания, которая начала работать над беспилотной курьерской доставкой, но американцы очередной раз подтвердили необходимость такого сервиса. И если ранее такими проектами хотели заниматься только стартапы, то теперь до них добрались настоящие машиностроительные гиганты.
 
Все начиналось с того, что компании вроде Starship Technologies, Apple, Google, Nuro и другие, начали предлагать небольшие беспилотные машины, способные осуществлять курьерскую доставку. В прошлом г оду к работе над таким транспортом подключились другие крупные организации. Так, Ocado показала пункт выдачи посылок на колесах. Далее общественности представили прототип беспилотного передвижного магазина E-Palette от Toyota. По словам японцев, такие машины появятся в развитых странах в 2020-х года. А компания Ford намерена вывести свои робомобили на коммерческие рейсы в 2021 году.

Иван Головин
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