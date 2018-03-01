«Автотор» собрал 140 авто BMW для российских призеров Олимпиады

ГК «Автотор» выпустила и поставила Фонду поддержки олимпийцев 140 кроссоверов BMW X6, X5 и X4. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официального представителя предприятия Сергея Логового.

Завод «Автотор» в Калининграде произвёл 140 белых серийных автомобилей BMW X6, X5 и X4 в не самом бюджетном исполнении для российского филиала BMW по заказу Фонда поддержки олимпийцев. Согласно данным на официальном портале немецкой компании, стоимость X4 стартует от 3 140 000 рублей, X5 – от 4 000 000 рублей, а X6 – от 4 900 000 рублей.

Сегодня, 28 февраля, в Кремле президент РФ Владимир Путин поздравит российских спортсменов, завоевавших 17 медалей, на Олимпийских Играх 2018, проходивших в Пхенчхане, Южная Корея. Золотые медали смогли заполучить фигуристка Алина Загитова и сборная России по хоккею, обыгравшая хоккеистов из Германии в овертайме со счётом 4:3.

Напомним, что в этой Олимпиаде не все российские спортсмены смогли принять участие из-за допингового скандала. В 2016 году призёрам ОИ также вручали ключи от новеньких BMW. Тогда BMW X6 получили медалисты с золотыми наградами, X4 – серебряные призёры, а X3 – бронзовые.

Яна Васильева