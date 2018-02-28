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| | Subaru планирует вернуть на российский рынок седан Legacy

Subaru планирует вернуть на российский рынок седан Legacy

Сегодня, 15:24
Японская компания Subaru планирует вернуть на автомобильный рынок России популярный некогда седан Subaru Legacy. Автопроизводитель отметил, что модель дебютирует в РФ в мае нынешнего года, а пока в Subaru озвучили технические характеристики модели и некоторые её особенности.

Subaru планирует вернуть на российский рынок седан Legacy

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, новый Subaru Legacy для автомобильного рынка России будет доступен всего с одним бензиновым двигателем. Речь идёт о бензиновом оппозитном моторе объёмом в 2,5 литра, который способен генерировать 175 лошадиных сил. В тандеме с мотором выступит симметричная система полного привода, а также роботизированный вариатор.

Что касается динамических характеристик, то новый Subaru Legacy для России сможет разгоняться до 100 км/ч за 9,6 секунды, а максимальная скорость движения ограничится на отметке в 240 километров в час.

Стоит напомнить, что рестайлинговый Subaru Legacy был показан публике в феврале 2017 года. Новинка на автомобильном рынке Соединенных Штатов также доступна с шестицилиндровым рядным «атмосферником», мощность которого равна 256 лошадиным силам. Стоимость российской версии авто будет озвучена в ближайшее время.
Васисуалий Мурчалов
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