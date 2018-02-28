Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

Компания Porsche намерена использовать технологии виртуальной реальности, чтобы знакомить клиентов и сотрудников с различными системами автомобиля Mission E. Об этом пишет американское издание motor1.

«Виртуальное» учебное пособие начнут применять не только при работе с потенциальными покупателями, но и для работников цехов. Новый спорткар от Porsche является довольно сложным в плане технологических решений, поэтому для наглядной демонстрации его устройства будут использоваться возможности виртуальной реальности.

Компания уже провела презентацию нового Porsche Mission E, продажи модели начнутся в конце следующего года. Сегодня новинку продолжают показывать на специальных мероприятиях, гости которых могут не только полюбоваться дизайном экстерьера и интерьера, но и взглянуть на спорткар изнутри при помощи смартфонов.

Сотрудники компании также проходят обучение с использованием очков виртуальной реальности, чтобы наглядно увидеть, какие проблемы могут возникнуть на некоторых авто в ходе эксплуатации. В Porsche подчеркнули, что обучение на настоящих машинах никуда не денется, однако очки виртуальной реальности помогут без риска изучать тонкие процедуры техобслуживания.

Яна Васильева