NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

Сегодня, 14:14

Компания Porsche намерена использовать технологии виртуальной реальности, чтобы знакомить клиентов и сотрудников с различными системами автомобиля Mission E. Об этом пишет американское издание motor1.

Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

 

«Виртуальное» учебное пособие начнут применять не только при работе с потенциальными покупателями, но и для работников цехов. Новый спорткар от Porsche является довольно сложным в плане технологических решений, поэтому для наглядной демонстрации его устройства будут использоваться возможности виртуальной реальности.

 

Компания уже провела презентацию нового Porsche Mission E, продажи модели начнутся в конце следующего года. Сегодня новинку продолжают показывать на специальных мероприятиях, гости которых могут не только полюбоваться дизайном экстерьера и интерьера, но и взглянуть на спорткар изнутри при помощи смартфонов.

Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

 

Учимся вместе: Porsche разработал виртуальное учебное пособие по Mission E

 

Сотрудники компании также проходят обучение с использованием очков виртуальной реальности, чтобы наглядно увидеть, какие проблемы могут возникнуть на некоторых авто в ходе эксплуатации. В Porsche подчеркнули, что обучение на настоящих машинах никуда не денется, однако очки виртуальной реальности помогут без риска изучать тонкие процедуры техобслуживания.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Электрокар Porsche Mission E проходит тесты на Нюрбургринге
Электрокар Porsche Mission E проходит тесты на Нюрбургринге

Немецкий премиальный бренд Porsche вывел новый полностью электрический спорткар Porsche Mission E для испытаний на гоночный трек Нюрбургринг. Ожидается, что

Опубликованы рендерные снимки электромобиля Porsche Mission Е
Опубликованы рендерные снимки электромобиля Porsche Mission Е

Немецкая компания Porsche готовит презентацию первого электрифицированного спортивного автомобиля в своей модельной линейке. Рендерные снимки Porsche Mission Е

Электрокар Porsche Mission E впервые замечен в серийном кузове
Электрокар Porsche Mission E впервые замечен в серийном кузове

На страницах американского издания motor1 появились первые шпионские фото спортивного электрокара Porsche Mission E. Примечательно, что модель впервые попала в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости