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| | Эксперты назвали самые распространенные автомобили в РФ

Эксперты назвали самые распространенные автомобили в РФ

Сегодня, 15:52
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, чтобы выявить самые распространенные автомобили в РФ. Оказалось, больше всего в России «Семерок», «Шестерок» и «Нив».

 

Эксперты назвали самые распространенные автомобили в РФ

 

Исследование показало, что в России числится 1 745 000 экземпляров модели LADA 2107, что поставило «Семерку» на первое место в рейтинге. Вторая позиция досталась седану LADA 2106 численностью в 1 592 000 единиц. На третьем месте оказался отечественный внедорожник LADA 4x4 3D, зарегистрированный в РФ в количестве 1 560 000 единиц. Автопарк России на 10% занят названными выше моделями.
 
Четвертое место в рейтинге досталось модели LADA 2109 численностью 874 000 экземпляров. Замыкает первую пятерку LADA 2110 с результатом в 829 000 единиц. Шестое место занято моделью LADA 2114, зарегистрированной в РФ в количестве 774 000 единиц. На седьмой позиции расположилась LADA 2105 с результатом в 744 000 экземпляров.
 
Восьмое место в рейтинге самых распространенных автомобилей в РФ занимает Ford Focus. Иномарка зарегистрирована в стране в количестве 715 000 единиц. Девятая позиция в списке занята моделью Toyota Corolla с результатом в 699 000 экземпляров. Замыкает десятку LADA 21099 численностью в 679 000 машин.

Иван Головин
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