Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

Японская компания Honda рассекретила внешность и некоторые технические характеристики нового кроссовера Honda CR-V пятого поколения, который теперь будет предложен с семиместным салоном и гибридным двигателем. Отмечается, что публике новинку покажут в рамках международного мотор-шоу в Женеве в начале марта нынешнего года.

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового поколения популярного кроссовера Honda CR-V, который сменил генерацию в пятый раз. Примечательно, что впервые для модели моторная линейка пополнится новейшим гибридным мотором, а клиентам предложат версию с семиместным салоном.Новый Honda CR-V в базовом варианте исполнения приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором VTEC с турбонаддувом, который сочетается с 6-диапазонной «механикой». Для более дорогой версии предусмотрен роботизированный вариатор CVT.

Васисуалий Мурчалов

Что касается версии с гибридным двигателем, то такой кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем, который работает по циклу Аткинсона, сочетаясь с двумя электромоторами, один из которых выступает в качестве генератора. К сожалению, мощность моторов и запас хода пока не раскрываются. Система полного привода будет доступна в качестве опции для всех версий.