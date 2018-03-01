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| | Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

Сегодня, 04:00
Японская компания Honda рассекретила внешность и некоторые технические характеристики нового кроссовера Honda CR-V пятого поколения, который теперь будет предложен с семиместным салоном и гибридным двигателем. Отмечается, что публике новинку покажут в рамках международного мотор-шоу в Женеве в начале марта нынешнего года.

Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

 

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового поколения популярного кроссовера Honda CR-V, который сменил генерацию в пятый раз. Примечательно, что впервые для модели моторная линейка пополнится новейшим гибридным мотором, а клиентам предложат версию с семиместным салоном.

Новый Honda CR-V в базовом варианте исполнения приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором VTEC с турбонаддувом, который сочетается с 6-диапазонной «механикой». Для более дорогой версии предусмотрен роботизированный вариатор CVT.

Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

 

Honda CR-V получил семиместный салон и гибридный двигатель

 

Что касается версии с гибридным двигателем, то такой кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем, который работает по циклу Аткинсона, сочетаясь с двумя электромоторами, один из которых выступает в качестве генератора. К сожалению, мощность моторов и запас хода пока не раскрываются. Система полного привода будет доступна в качестве опции для всех версий.
Васисуалий Мурчалов
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