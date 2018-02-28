Lexus стал лидером продаж премиальных кроссоверов в России

Россияне за прошлый год приобрели почти 90 000 новых премиальных автомобилей класса SUV. Так, кроссоверы и внедорожники заняли более 60% от всех продаж машин премиум-сегмента, передаёт «АВТОСТАТ».

По объёму реализации премиальных кроссоверов на российском рынке лидирует японская марка Lexus, дилеры которой за 2017 год продали 21 300 таких автомобилей. Второе место досталось Mercedes-Benz благодаря 19 700 реализованным SUV. Третью строчку с показателем в 17 000 продаж занял ещё одна немецкая компания – BMW. Далее с существенным отставанием следует Audi, который за отчётный период продал в России 8 300 кроссоверов и внедорожников.

Замкнул ТОП-5 лидеров премиального сегмента Land Rover, поскольку на внедорожниках данной марки выбор остановили 6 800 россиян. В «десятку» лидеров по реализации SUV премиум-класса вошли также Volvo (4 800 ед.), Porsche (3 700 ед.), Infiniti (3 600 ед.), Jaguar (1 400 ед.) и Cadillac (1 300 ед.).

Эксперты отмечают, что порядка 93% от общего объёма продаж Lexus занимают кроссоверы и внедорожники. Данный показатель выше только у Cadillac (97%), Land Rover и Jeep (по 100%). При том, что Mercedes-Benz лидирует в премиальном сегменте, на SUV у данного бренда приходится только 58% продаж, в связи с чем Lexus опережает немецкого автопроизводителя.

Яна Васильева