NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso

Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso

Сегодня, 05:30
Компания Citroen переименует популярный компактвэн C4 Picasso. Модель больше не будет называться в честь художника ПаблоПикассо, и приедет на международную автомобильную выставку как SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

 

Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso

 

По одной из версий, в Citroen отказались от названия C4 Picasso на фоне очередной модернизации компактвэна, в рамках которой модель лишится шестиступенчатой АКПП. Вместо нее на автомобиле будет использоваться восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия японской компании Aisin.
 
Представители Citroen отметили, в производственной программе марки уже два года числится микроавтобус SpaceTourer. При этом французы не уточняют, почему компактвэн C4 Picasso лишился привычного названия. Есть версия, согласно которой производитель не сумел договориться с родственниками Пабло Пикассо о продлении соглашения, предусматривающего использование брендом имени художника.
 
Впервые имя знаменитого испанца было использовано французами в 1999 году, когда на рынок вышел Citroen Xsara Picasso, ставший одним из первых компактвэнов на мировом рынке. Машина производилась до 2012 года, при том, что еще в 2006 году в продажу отправились Citroen C4 Picasso и его удлиненный вариант Grand C4 Picasso. В 2008 году на рынок отправился Citroen C3 Picasso, а сейчас его сменяет небольшой кроссовер 3 Aircross.

Иван Головин
Новости по теме
Citroen C3 Picasso проходит тестирования перед показом
Citroen C3 Picasso проходит тестирования перед показом

Зарубежные папарацци засняли новую модель - Citroen C3 Picasso. На данный момент авто проходит тестирование на зимних дорогах. Презентация новинки

Дебют обновленного Citroen C3 Picasso перенесен на 2017 год
Дебют обновленного Citroen C3 Picasso перенесен на 2017 год

Компания Citroen перенесла дебют обновленного минивэна C3 Picasso на 2017 год. Ранее планировалось, что модель покажут на Парижском автосалоне и запустят в

Citroen: Новые C4 Picasso и Grand C4 Picasso доберутся до россиян осенью
Citroen: Новые C4 Picasso и Grand C4 Picasso доберутся до россиян осенью

Пресс-служба официального представителя компании Citroen в России заявила, что новые модели С4 Picasso и Grand С4 Picasso доберутся до россиян уже осенью этого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости