Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso

Компания Citroen переименует популярный компактвэн C4 Picasso. Модель больше не будет называться в честь художника ПаблоПикассо, и приедет на международную автомобильную выставку как SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

По одной из версий, в Citroen отказались от названия C4 Picasso на фоне очередной модернизации компактвэна, в рамках которой модель лишится шестиступенчатой АКПП. Вместо нее на автомобиле будет использоваться восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия японской компании Aisin.

Представители Citroen отметили, в производственной программе марки уже два года числится микроавтобус SpaceTourer. При этом французы не уточняют, почему компактвэн C4 Picasso лишился привычного названия. Есть версия, согласно которой производитель не сумел договориться с родственниками Пабло Пикассо о продлении соглашения, предусматривающего использование брендом имени художника.

Впервые имя знаменитого испанца было использовано французами в 1999 году, когда на рынок вышел Citroen Xsara Picasso, ставший одним из первых компактвэнов на мировом рынке. Машина производилась до 2012 года, при том, что еще в 2006 году в продажу отправились Citroen C4 Picasso и его удлиненный вариант Grand C4 Picasso. В 2008 году на рынок отправился Citroen C3 Picasso, а сейчас его сменяет небольшой кроссовер 3 Aircross.

Иван Головин