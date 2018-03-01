На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

Американский портал motor1 опубликовал свежие шпионские снимки, на которых можно увидеть новый полноразмерный кроссовер от Hyundai. Что касается внешности, то модель имеет сходства с представленным ранее Santa Fe новой генерации, но при этом прототип имеет совершенно уникальные пропорции кузова.
По данным экспертов, модель оснащается большой задней частью кузова, что позволят вместить три ряда сидений – задний ряд будет иметь не два, а три кресла. Так, суммарно новый SUV рассчитан сразу на восемь посадочных мест.
Эксперты не исключают, что новинка от Hyundai будет представлять собой перелицованный внедорожник KIA Telluride, премьера которого была анонсирована в нынешнем году. Новинка получит модернизированное шасси от Hyundai Santa Fe, а под капотом, вероятнее всего, расположится 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью в 290 лошадиных сил.