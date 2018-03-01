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| | На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

Сегодня, 05:00
На страницах американских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового полноразмерного кроссовера компании Hyundai. Отмечается, что модель имеет некоторые стилистические сходства с Hyundai Santa Fe, но при этом новинка получит самый вместительный салон в линейке SUV бренда.

На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

 

Американский портал motor1 опубликовал свежие шпионские снимки, на которых можно увидеть новый полноразмерный кроссовер от Hyundai. Что касается внешности, то модель имеет сходства с представленным ранее Santa Fe новой генерации, но при этом прототип имеет совершенно уникальные пропорции кузова.

По данным экспертов, модель оснащается большой задней частью кузова, что позволят вместить три ряда сидений – задний ряд будет иметь не два, а три кресла. Так, суммарно новый SUV рассчитан сразу на восемь посадочных мест.

На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

 

На тестах замечен новый флагманский кроссовер от Hyundai

 

Эксперты не исключают, что новинка от Hyundai будет представлять собой перелицованный внедорожник KIA Telluride, премьера которого была анонсирована в нынешнем году. Новинка получит модернизированное шасси от Hyundai Santa Fe, а под капотом, вероятнее всего, расположится 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью в 290 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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