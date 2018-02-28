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| | Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

Вчера, 20:00
Китайский автопроизводитель JAC опубликовал в глобальной сети официальные визуализации компактного электрокара iEV A50 в кузове седан. «Физическая» премьера этого транспортного средства состоится на апрельской автомобильной выставке в Пекине.

 

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

 
По габаритам электрический седан JAC iEV A50 схож с четырехдверной моделью Renault Megane. Китайская новинка при длине кузова в 4590 миллиметров и имеет колесную базу размером 2710 мм.
 
Сам автопроизводитель заявляет, что новый электрокар JAC iEV A50 способен на полном заряде своего аккумулятора емкостью 60 кВт/ч проехать 500 километров. Эксперты сомневаются в этом показателе, утверждая, что запас хода новинки составит не более 400 км. Седан JAC iEV A50 будет также продаваться в более доступной версии с аккумулятором на 47 кВт/ч. С такой батареей запас хода автомобиля составит порядка 330 километров.

 

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

 

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

 

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

 

Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

 
Аккумулятор электрокара JAC iEV A50 расположен за задними креслами автомобиля. Он заряжается в режиме быстрой зарядки на 80% за 1,5 часа. В моторном отсеке машина располагается электродвигатель, производительность которого составляет 150 лошадиных сил. Заявленный производителем порог скорости автомобиля составляет 150 километров в час. Седан JAC iEV A50 получил практически ничем не примечательную внешность, однако в салоне китайцы постарались, сделав его в духе сразу нескольких моделей авторитетных брендов.

Иван Головин
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