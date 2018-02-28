Автопроизводитель JAC показал новый электрокар iEV A50

Китайский автопроизводитель JAC опубликовал в глобальной сети официальные визуализации компактного электрокара iEV A50 в кузове седан. «Физическая» премьера этого транспортного средства состоится на апрельской автомобильной выставке в Пекине.

По габаритам электрический седан JAC iEV A50 схож с четырехдверной моделью Renault Megane. Китайская новинка при длине кузова в 4590 миллиметров и имеет колесную базу размером 2710 мм.

Сам автопроизводитель заявляет, что новый электрокар JAC iEV A50 способен на полном заряде своего аккумулятора емкостью 60 кВт/ч проехать 500 километров. Эксперты сомневаются в этом показателе, утверждая, что запас хода новинки составит не более 400 км. Седан JAC iEV A50 будет также продаваться в более доступной версии с аккумулятором на 47 кВт/ч. С такой батареей запас хода автомобиля составит порядка 330 километров.

Аккумулятор электрокара JAC iEV A50 расположен за задними креслами автомобиля. Он заряжается в режиме быстрой зарядки на 80% за 1,5 часа. В моторном отсеке машина располагается электродвигатель, производительность которого составляет 150 лошадиных сил. Заявленный производителем порог скорости автомобиля составляет 150 километров в час. Седан JAC iEV A50 получил практически ничем не примечательную внешность, однако в салоне китайцы постарались, сделав его в духе сразу нескольких моделей авторитетных брендов.

Иван Головин